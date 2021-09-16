СК проверит сообщения об избиении 3-летней девочки пьяной женщиной в Москве

18:20
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет РФ организовал проверку после сообщений об избиении 3-летней девочки пьяной женщиной на юго-востоке Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
"На сайте одного из новостных информационных агентств сообщается, что женщина в состоянии алкогольного опьянения избила трехлетнюю девочку, которая госпитализирована в медицинское учреждение с травмой головы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка", – сказала Иванова.
Она отметила, что в ближайшее время будет допрошена подозреваемая. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
По информации СМИ, о случившемся полиции рассказали сотрудники скорой помощи. После полицейские прибыли к дому, но дверь им никто не открыл. Тогда было принято решение вскрыть квартиру. Дома находились четверо детей в возрасте от 2 до 10 лет и бабушка. В больницу также госпитализировали всех детей, у одного диагностировали пневмонию.
Прокуратура Москвы уточнила, что после избиения ребенка женщина покинула квартиру, закрыв там детей и бабушку. Ведомство организовало проверку. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее СК организовывал проверку после того, как в подъезде одного из жилых домов в Уфе мужчина избил двух детей.
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