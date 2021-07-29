В Волгоградской области женщина сняла на видео, как избивает и душит свою дочь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Волгоградской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая из мести бывшему мужу записала на видео, как избивает и душит собственную дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Месяц назад подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перекрывала дыхательные пути и нанесла не менее двух ударов по лицу своей дочери. Свои жестокие действия женщина снимала на видео и отправляла отцу девочки", – отметили в ведомстве.

По словам самой женщины, она мстила бывшему супругу за то, что он бросил ее одну с ребенком.

Известно, что девочке полтора года. С ее матерью на протяжении более года регулярно проводили профилактические беседы, поскольку она не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, а также не обеспечивает ребенка необходим питанием и лечением.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции обратились в органы опеки с тем, чтобы женщину лишили родительских прав. На данный момент девочка находится у отца.

Ранее столичная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 21 июля 11-летний мальчик сбежал из дома.

После того как ребенка нашла полиция, он пожаловался правоохранителям на избиения со стороны родителей. Позже выяснилось, что отец семейства привязывает своих троих детей к деревьям, заклеивая им рты, оскорбляет, морит голодом и избивает.

