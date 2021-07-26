Детский омбудсмен проверит сообщения о том, что детей в Москве мучили с помощью скотча

21:01
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль дело, где мужчина якобы мучил своих детей с помощью скотча, морил их голодом и избивал. Об этом сообщает РИА Новости.
"С этой ситуацией разбираются правоохранительные органы, мы на связи с ними, ждем результатов проверки. Держим дело на контроле", – отметила омбудсмен.
О жестоких методах отцовского воспитания стало известно 21 июля: один из троих детей сбежал из дома на юге Москвы. После того как 11-летнего мальчика нашла полиция, он пожаловался правоохранителям на избиения со стороны родителей.
Позже выяснилось, что мужчина привязывает своих детей к деревьям, заклеивая им рты, оскорбляет, морит голодом и избивает.
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