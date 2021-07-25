На юге Москвы ребенок сбежал из дома из-за насилия

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Столичная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 11-летний мальчик сбежал из дома, пожаловавшись на избиения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После установления местонахождения ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания", – рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что инцидент произошел 21 июля. Помимо сбежавшего мальчика в семье есть еще два ребенка.

Решение о мерах прокурорского реагирования будет принято после проверки соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее на Сахалине суд признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, а его жену – к 15 годам в колонии строго режима.

