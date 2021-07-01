Ученые выяснили, стоит ли наказывать детей

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Американские ученые выяснили, что телесные наказания могут навредить состоянию детей и не способствуют воспитанию. Об этом сообщает журнал The Lancet.
В ходе исследования специалисты проанализировали 69 работ на тему насилия над детьми и установили, что такой метод воспитания может привести к повышенной агрессии и асоциальности ребенка.
Кроме того, часть исследований показала, что телесные наказания усиливают признаки вызывающего оппозиционного расстройства, к которым относятся склонность к спорам, вызывающее поведение, озлобленность и отказ следовать правилам.
В связи с этим исследователи призвали родителей отказаться от насилия, а в качестве наказания лишать ребенка игрушек или каких-либо привилегий.
Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать няню. По их словам, подыскивая специалиста, не стоит пытаться найти "универсального солдата". Кроме того, с будущей няней необходимо назначить встречу. Это может быть знакомство за чашкой кофе или собеседование, главное – встретиться лично.
"Жизнь в большом городе": права детей
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