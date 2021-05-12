Психологи рассказали, как самостоятельность влияет на развитие детей

Кто-то до совершеннолетия не доверяет детям простую домашнюю работу и сопровождает их в школу, а другие гордятся юными помощниками. По мнению психологов, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал самостоятельным, но не все готовы эту самостоятельность предоставить. Достаточно вспомнить выпускников детсада, которым мамы, сгорбившись, натягивают ботиночки. Москве 24 удалось узнать секреты правильного воспитания.



Настало ли время?

"Несамостоятельность" ребенка – часто внутренняя родительская проблема, которая, к сожалению, и тормозит развитие малыша.

"Слова "Мама, я сам!" – путь в большую жизнь. Это ступенька к навыку постановки целей, умение брать на себя ответственность за сделанное и несделанное, а также способность принять последствия своих поступков", – считает клинический психолог, педагог Елена Левковицкая.

Родители чаще всего задаются вопросом: как понять, когда именно ребенок готов к самостоятельности? И лихорадочно листают специальную литературу, где указаны основные этапы развития. Педагог-психолог отмечает, что у каждого возраста свой горизонт самостоятельности, но возрастные границы условны и являются лишь ориентиром. В любом случае следует учитывать индивидуальные особенности своего ребенка.

"В младенчестве дайте возможность малышу самому держать мамину грудь, а чуть позже бутылочку, – поясняет Елена Левковицкая. – В год ребенку не надо подавать далеко лежащую игрушку – он вполне может взять ее сам. Провоцируйте его на движение к цели. В таком возрасте малыш уже может есть руками небольшие кусочки и пить из чашки, возможно, еще проливая".



По словам психолога, уже в полтора года карапуз активно помогает маме одеть и раздеть себя. В этом возрасте малыш в состоянии, например, снять носки и варежки, может надеть шапку. Но бывает, что нетерпеливые родители препятствуют инициативе. Специалист советует не спешить со сборами и дать ребенку возможность действовать самостоятельно. В два года малыш уже может сам раздеться и вполне сносно орудует ложкой. Но ему еще требуется небольшая помощь с умыванием и чисткой зубов.



Три-четыре!

По словам нейропсихолога, к 3 годам стремление к самостоятельности достигает наивысшей точки развития. На этом этапе родители наблюдают кризис 3 лет.

"Очень важно позволить малышу испытать удовлетворение от самостоятельного действия. Поймать вилкой кусочек еды и отправить в рот – задача абсолютно по возрасту. Расстегнуть пуговицы, надеть носки и обуться ребенок способен самостоятельно. Убирать игрушки ребенок должен сам. Задача родителя на этом этапе – обеспечить безопасную среду, – говорит Елена Левковицкая.

С 4 лет дети учатся резать ножницами, наливать сок в стакан, вытирать пыль, подметать пол, убирать постель, одеваться на прогулку и самостоятельно пользоваться туалетом. В 6–7 лет можно доверить ребенку нарезать овощи, сделать бутерброды к завтраку, помыть посуду. А возможность самостоятельно принять душ – это еще и уважение к личным границам ребенка, отмечает эксперт. Уже с 8–9 лет можно отправить ребенка в магазин за мелкими покупками или вынести мусор. Да и пришить пуговицу в этом возрасте – вполне доступный навык.

"К 10 годам ребенок уже в состоянии пользоваться простыми инструментами. А просьбу починить что-либо сын воспримет с радостью, если ранее его самостоятельность не ограничивалась страхами родителей. Дочку можно уже просить погладить белье. К 16 годам школьники осваивают сложные навыки, требующие планирования и способности коммуницировать. Если до этого возраста освоение самостоятельности проходило по плану, то проблем не возникнет", – уточняет психолог.

Игра в "Я сам!"

Для ребенка важна сама возможность быть самостоятельным. Стоит поощрять ее во всех проявлениях и не принимать это за каприз, предупреждает детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко.

"В большинстве случаев родители и учителя считают нужным объяснить ребенку, что и как нужно делать. Однако взрослым важен результат, тогда как детям интересен сам процесс. Для них важна игровая деятельность, в которой они чувствуют себя свободно и не испытывают опасения, что с чем-то могут не справиться. Так ценность самого процесса смещается на результат", – поясняет Екатерина Маденко.



Правила для родителей

Специалисты подчеркивают, что важно отличать стремление к самостоятельности от обычного каприза. "Желание проявить инициативу всегда обоснованно и логично. Ребенок в этот момент способен находиться в диалоге с родителем, – поясняет Елена Левковицкая. – Каприз беспричинен, сопровождается криками, топаньем ног, бросанием на пол предметов. Такая реакция возможна и как ответ на желание родителя сделать что-то вместо ребенка. Лучше делайте вместе с ним, чем вместо него. Каприз – это всегда "игра на зрителя". Нет зрителя – нет каприза".

Как не перегнуть палку, приучая детей к самостоятельности? Психологи рекомендуют соблюдать несколько правил.

