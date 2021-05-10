Книги, которые расскажут детям о войне лучше учебников

Чем дальше война, тем детям сложнее узнавать о ней. В редких семьях остались очевидцы страшных событий, а учебники истории порой кажутся сухими и неинтересными. Тогда на помощь приходят книги, написанные авторами, которые жили в годы Великой Отечественной. Рассказываем о книгах, с которыми надо обязательно познакомить современных школьников.



Валентин Катаев, "Сын полка"

Уникальная книга даже в том смысле, что впервые главным героем литературного произведения стал ребенок, угодивший в водоворот военных событий. Писатель начал обдумывать сюжет в 1943 году, а в 1945-м "Сын полка" был впервые опубликован. Школьников послевоенного времени за отличную учебу и примерное поведение чаще всего награждали именно этой книгой Валентина Катаева. Современные дети читают повесть на одном дыхании – настолько интересно описаны обстановка на фронте, быт бойцов и приключения мальчика.

В центре повествования – 12-летний Ваня Солнцев. Отец мальчика погиб на фронте, мать убили фашисты, а бабушка и сестренка умерли от голода. Ваня скрывается от немцев, скитается по лесам, пока в заброшенном окопе его не обнаруживают наши разведчики. Сержант Егоров и ефрейторы Биденко и Горбунов привязались к пареньку, прозвали его Пастушком за характерную внешность. Разведчики не прочь оставить мальчишку в группе, тем более что ловкий и сообразительный паренек ориентируется на местности, знает каждый кустик. Но строгий командир батареи капитан Енакиев, сам хлебнувший горя, решает, что на фронте ребенку не место. Енакиев распоряжается отправить Солнцева в тыл, однако смекалистый Пастушок дважды сбегает по дороге и оба раза возвращается к бойцам.

В конечном итоге Енакиев оставил сироту в полку. Сначала Ваня служил в разведке, но после опасной вылазки капитан оставил его в штабе и назначил своим связным. Суровый и сдержанный Енакиев, сам в начале войны потерявший семью, привязался к пареньку. Перед тяжелым боем он успел написать записку, в которой назвал Ваню своим сыном и просил командование позаботиться о нем. Капитан погиб, а Пастушка, осиротевшего еще раз, отправили в Суворовское училище.

Елена Ильина, "Четвертая высота"

Сменилось уже несколько поколений девочек, которые взахлеб читают "Четвертую высоту". Бабушки современных детей записывались в библиотеках в очередь на эту книгу. В основе повести – реальная биография девушки по имени Марионелла Королева, которую родители с детских лет прозвали Гулей. Автор знала героиню лично, читала ее письма, беседовала с ее родными и однополчанами. Немудрено, что короткая жизнь Гули описана ярко и живо.



Королева не плакатный персонаж, а умная, бесстрашная, веселая и совсем не идеальная девочка с сильным характером, на которую хочется походить.

Название повести отражает четыре эпизода жизни героини, когда Гуле приходилось, преодолевая трудности, добиваться своего. Королева с четырех лет снималась в кино. В 12 она получила роль в картине "Дочь партизана". Девочку учили верховой езде, потому что по сценарию она должна была на лошади взять барьер. И, хотя юной актрисе достался конь со сложным характером, Гуля сумела укротить своенравного Сивко и перескочила через барьер. Это была ее первая в жизни высота.

Вторая покорилась Королевой уже в школьном возрасте. Из-за съемок она часто пропускала занятия и сильно запустила учебу, но в решающий момент сумела самостоятельно освоить материал и исправила оценки. Подростком Гуля записалась в секцию по прыжкам в воду, хотя и боялась высоты. Но снова преодолела себя.

Когда началась война, Королева уже сама была мамой, но оставила маленького сына со своими родителями и ушла добровольцем на фронт. Она служила в медико-санитарном батальоне. В 1942 году 20-летняя санинструктор Королева погибла под Сталинградом в ожесточенном бою за высоту – свою четвертую и последнюю в жизни.

Любовь Воронкова, "Девочка из города"

Трогательная до слез история городской девочки-беженки, попавшей во время Великой Отечественной войны в сельскую семью. Отец Вали погиб на фронте, а мама и маленький брат угодили под бомбежку. Сирота случайно оказалась в далеком от боевых действий селе Нечаево, где ее приютила простая женщина Дарья, мать троих детей. Писатель рассказывает, как сложно приживалась беженка среди чужих людей. Дети не сразу приняли чужую девочку, устраивали ей каверзы. Подруги Дарьи открыто обсуждали приемыша: не станет ли городской ребенок в военное лихолетье обузой в большой семье?.. Простым и образным языком описаны переживания Валентинки: "Когда человека никто не любит, разве может человек жить на свете?" Переживала и сама Дарья: "Не зовет меня матерью, никак не зовет. Не хочет! Или уж и вправду, как была чужой, так чужой и останется?"

Однако Валентинка прижилась в семье, которая со временем стала ей родной. А муж Дарьи прислал с фронта весточку с одобрением ее поступка. Самый трогательный момент книги – когда девочка, спасаясь от разъяренного быка, отчаянно зовет на помощь чужую когда-то женщину. "У матери в синих глазах светилась гордая радость. Ее сегодня наконец-то назвали мамой! Разве тетка Марья или бабка Устинья не слышали, как чужая темноволосая девочка сегодня кричала ей на всю улицу: "Мама! Мама!.."

Виктор Голявкин, "Мой добрый папа"

Книга с посылом "спешите делать добро" написана в виде обрывистых детских воспоминаний и, на первый взгляд, совсем не о войне. Речь ведется от имени мальчика Пети, который живет с мамой, папой и маленьким братом Бобой в южном приморском городе (Виктор Голявкин передает атмосферу родного Баку). Петин папа – музыкант, непрактичный, недотепистый и очень добрый. Просто мечта, а не папа. Он не заработал на модный сервант, даже дирижировать ходит в залатанных брюках, зато постоянно покупает детям абрикосы и виноград и платит за конфеты, которые они берут у торговца в долг столько, сколько захотят.

Экзальтированная мама от поступков мужа порой хватается за сердце. Сильная рука доброго папы проявляется, только когда он упрашивает Петю три раза подряд сыграть ненавистную мальчику сонатину Клементи.



Война застает семью на даче. Папа уходит добровольцем на фронт, а семья, как может, выживает в условиях военного времени. Под Новый год приходит похоронка... Оказывается, что хаотичные, обрывистые воспоминания об отце – немногое из того, что осталось сыну после его гибели. Потому что папины ноты они с мамой продали на толкучке, чтобы не голодать. Последние слова книги берут за душу: "Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется…"

