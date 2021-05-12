Почему мамы с колясками все чаще гуляют в торговых центрах, а не в парках

Надо ли брать детей с собой в магазины? Почему мамы с колясками раздражают других покупателей? И зачем любительницы шопинга подменяют походами в торговые центры полноценные прогулки на свежем воздухе? Об этом рассуждает журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.
По поводу любителей ходить с детьми по торговым центрам в интернете часто разгораются самые жаркие дискуссии. Пожалуй, это единственная тема, которая объединяет высокомерных чайлдфри и "правильных" мам в белых пальто. Они сходятся во мнении, что родителям с детьми в магазины следует заходить только по необходимости и вообще – такие вылазки вредят здоровью малышей.
Морализаторам противостоит весьма сплоченное сообщество любительниц провести время в ТЦ. Основной аргумент – мы такие же люди и имеем право находиться там, где хотим, нам нужна перезагрузка от домашних дел. На стороне этих мам общественное мнение, но оно, правда, связывает мамский шопинг только с безвыходными ситуациями, когда малышей не с кем оставить.
Между тем маму, которая в торговом центре просто гуляет с детьми, легко отличить от матери, заскочившей с ними в магазин по большой необходимости. Если женщине важны первоочередные покупки, она не станет прогуливаться от бутика к бутику, проводить время в игровой зоне, сидеть с детьми в фуд-корте, угощая их фастфудом.
По мнению многих родителей, хождение по маркетам с несовершеннолетними – вообще удовольствие не из приятных. По доброй воле мало кто отправится в магазин с малышами. Да и самим детям гораздо интереснее бегать на площадках, играть в мяч или гонять на самокатах по дорожкам парков, чем стоять в очередях в кассу. Поэтому ребята обычно выпускают энергию как могут – носятся между витринами, хватают товар, кричат, что так бесит других покупателей. Родители бесцеремонно усаживают отпрысков в тележки прямо в грязной обуви…
А уж выгуливать в торговых центрах грудных младенцев в колясках – это, по мнению и педиатров, и ответственных родителей, просто за гранью. И не только потому, что в общественном месте есть риск подхватить вирусы. Малышам полезен и необходим свежий воздух, а гулять с ними под открытым небом специалисты советуют по 4–5 часов в день. Однако не все родители готовы бродить в парках в любую погоду. Кто-то даже не считает это целесообразным. Достаточно посмотреть на детские площадки в дни, когда температура опускается ниже 5 градусов мороза или начинает накрапывать дождь. В такие дни ноги сами несут некоторых родительниц на широкие "проспекты" торговых центров. Здесь вроде тоже небо видно через стеклянную крышу, но уютнее, чем на улице.
С одной стороны, им не очень хочется часами вышагивать с колясками на свежем воздухе в любую погоду. С другой – новоиспеченные матери отчаянно боятся завязнуть в быту. Вот они и пытаются (как могут) выходить в свет, чтобы ощущать себя причастными к образу жизни, который вели до рождения детей. А это входит в привычку.
Конечно, речь не идет о том, чтобы родителей с детьми вовсе не пущать ни в один магазин или косо смотреть на всех, кого сопровождают малыши. Причин для шопинга немало. С кем оставить ребенка, например, мать-одиночка, у которой нет на подхвате бабушек. Или женщина, муж которой весь день проводит на работе или уехал в командировку. Опять же, важно, если ребенок приходит в магазин с родителями по делу – как помощник, поскольку навык совершения покупок тоже необходим.
Это часть житейского опыта, который понадобится, когда малыш станет школьником, – для вырабатывания навыков самостоятельности надо ориентироваться в ценах и знать, в каком отделе продаются конкретные товары. Если дети оказались в маркете по необходимости, то им можно поручить возить тележку с продуктами, взвесить фрукты, выбрать хлеб, постоять с коляской, пока мама расплатится на кассе. Дайте ребенку маленькую тележку и обсудите с ним выбор продуктов – это отвлечет от беготни по торговому залу.
Но совместный поход за необходимыми товарами не имеет ничего общего с бесцельным блужданием по огромному моллу в поисках развлечений. Дети обычно принимают сценарий, навязанный им взрослыми. И если ребенок с ранних лет становится завсегдатаем торговых центров просто ради приятного времяпрепровождения, то и, подрастая, он будет проводить свой досуг в супермаркете и ходить в магазины просто пообщаться и развлечься.