Почему мамы с колясками все чаще гуляют в торговых центрах, а не в парках

Надо ли брать детей с собой в магазины? Почему мамы с колясками раздражают других покупателей? И зачем любительницы шопинга подменяют походами в торговые центры полноценные прогулки на свежем воздухе? Об этом рассуждает журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.



По поводу любителей ходить с детьми по торговым центрам в интернете часто разгораются самые жаркие дискуссии. Пожалуй, это единственная тема, которая объединяет высокомерных чайлдфри и "правильных" мам в белых пальто. Они сходятся во мнении, что родителям с детьми в магазины следует заходить только по необходимости и вообще – такие вылазки вредят здоровью малышей.

Морализаторам противостоит весьма сплоченное сообщество любительниц провести время в ТЦ. Основной аргумент – мы такие же люди и имеем право находиться там, где хотим, нам нужна перезагрузка от домашних дел. На стороне этих мам общественное мнение, но оно, правда, связывает мамский шопинг только с безвыходными ситуациями, когда малышей не с кем оставить.

Между тем маму, которая в торговом центре просто гуляет с детьми, легко отличить от матери, заскочившей с ними в магазин по большой необходимости. Если женщине важны первоочередные покупки, она не станет прогуливаться от бутика к бутику, проводить время в игровой зоне, сидеть с детьми в фуд-корте, угощая их фастфудом.

По мнению многих родителей, хождение по маркетам с несовершеннолетними – вообще удовольствие не из приятных. По доброй воле мало кто отправится в магазин с малышами. Да и самим детям гораздо интереснее бегать на площадках, играть в мяч или гонять на самокатах по дорожкам парков, чем стоять в очередях в кассу. Поэтому ребята обычно выпускают энергию как могут – носятся между витринами, хватают товар, кричат, что так бесит других покупателей. Родители бесцеремонно усаживают отпрысков в тележки прямо в грязной обуви…

А уж выгуливать в торговых центрах грудных младенцев в колясках – это, по мнению и педиатров, и ответственных родителей, просто за гранью. И не только потому, что в общественном месте есть риск подхватить вирусы. Малышам полезен и необходим свежий воздух, а гулять с ними под открытым небом специалисты советуют по 4–5 часов в день. Однако не все родители готовы бродить в парках в любую погоду. Кто-то даже не считает это целесообразным. Достаточно посмотреть на детские площадки в дни, когда температура опускается ниже 5 градусов мороза или начинает накрапывать дождь. В такие дни ноги сами несут некоторых родительниц на широкие "проспекты" торговых центров. Здесь вроде тоже небо видно через стеклянную крышу, но уютнее, чем на улице.



По наблюдениям сотрудников торговых центров, чаще всего на променад в бутики и ресторанные дворики отправляются совсем молодые матери. Психологи полагают, что эти женщины подсознательно называют прогулкой смену обстановки – просто выход из дома на другую территорию.



С одной стороны, им не очень хочется часами вышагивать с колясками на свежем воздухе в любую погоду. С другой – новоиспеченные матери отчаянно боятся завязнуть в быту. Вот они и пытаются (как могут) выходить в свет, чтобы ощущать себя причастными к образу жизни, который вели до рождения детей. А это входит в привычку.

Конечно, речь не идет о том, чтобы родителей с детьми вовсе не пущать ни в один магазин или косо смотреть на всех, кого сопровождают малыши. Причин для шопинга немало. С кем оставить ребенка, например, мать-одиночка, у которой нет на подхвате бабушек. Или женщина, муж которой весь день проводит на работе или уехал в командировку. Опять же, важно, если ребенок приходит в магазин с родителями по делу – как помощник, поскольку навык совершения покупок тоже необходим.

Это часть житейского опыта, который понадобится, когда малыш станет школьником, – для вырабатывания навыков самостоятельности надо ориентироваться в ценах и знать, в каком отделе продаются конкретные товары. Если дети оказались в маркете по необходимости, то им можно поручить возить тележку с продуктами, взвесить фрукты, выбрать хлеб, постоять с коляской, пока мама расплатится на кассе. Дайте ребенку маленькую тележку и обсудите с ним выбор продуктов – это отвлечет от беготни по торговому залу.

Но совместный поход за необходимыми товарами не имеет ничего общего с бесцельным блужданием по огромному моллу в поисках развлечений. Дети обычно принимают сценарий, навязанный им взрослыми. И если ребенок с ранних лет становится завсегдатаем торговых центров просто ради приятного времяпрепровождения, то и, подрастая, он будет проводить свой досуг в супермаркете и ходить в магазины просто пообщаться и развлечься.