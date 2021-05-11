Пять мест в Москве, где дети учатся патриотизму

Чтить память солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла, помнить события фронтовых лет – важная часть культуры современных людей. В столице есть немало мест, в которых дети получают живые уроки истории. Мы выбрали пять значимых мест, куда можно сходить вместе с юными горожанами в канун годовщины Великой Победы, чтобы заглянуть в героическое прошлое.

Могила Неизвестного Солдата

Александровский сад



Фото: Москва 24/Михаил Сипко



Вечный огонь есть почти в каждом городе, но в Москве у него особенное место – у Кремлевской стены. Нет часа в сутках, когда у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду не собирались бы взрослые и дети. Затаив дыхание, гости столицы и москвичи смотрят на Вечный огонь и читают лаконичную эпитафию: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Девочки и мальчики завороженно наблюдают за сменой почетного караула – поста № 1. Курсанты Кремлевского полка меняются каждый час с 08:00 до 20:00.

Перед посещением мемориала стоит напомнить ребятам историю его создания. Солдат, пропавших без вести, в СССР было значительно больше, чем в других странах. Эти воины, погибшие на полях сражений Великой Отечественной войны, спят в безымянных могилах, а их родственники всю жизнь не находили себе покоя, не зная, куда прийти поклониться праху родных.

В 1966 году возле Кремлевской стены были захоронены останки неизвестного бойца, взятые из братской могилы возле подмосковной станции Крюково, где в конце 1941 года велись ожесточенные бои. А в 1967 году на мемориальном комплексе зажгли Вечный огонь. Это место стало символическим местом поклонения праху всех безвестно пропавших солдат.

Скульптурная композиция "Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне"



Ножовый переулок, дом 10

Это, пожалуй, самый трогательный московский памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Прохожие невольно замедляют шаг, вглядываясь в бронзовые фигуры выпускников школы № 110 имени Фритьофа Нансена, которые со школьной скамьи ушли на фронт добровольцами и погибли. Юноши шагают по постаменту, закрепленному на стене нового корпуса учебного заведения со стороны Ножового переулка. Это одноклассники скульптора и фронтовика Даниэля Митлянского.



Фото: Александр Лыскин/РИА Новости

Долговязые юнцы с тонкими шеями в пилотках и шинелях не по размеру – Юрий Дивильковский (первый слева), Игорь Купцов, Игорь Богушевский, Григорий Родин и Габор Рааб. Современные школьники невольно сравнивают себя с юношами военного времени.

Судьба композиции печальна. Поначалу памятник и мраморная доска с фамилиями 100 учеников и преподавателей школы, погибших в Великой Отечественной войне, находились во дворе школы. Фигуры добровольцев стояли там в полный рост. Но сооружение не пощадили вандалы. Тогда изготовили уменьшенную копию памятника и поместили его на консоль фасада нового здания школы на недосягаемую высоту. На постаменте выбита цитата из "Реквиема" Роберта Рождественского "Памяти павших будьте достойны!".

Государственный музей обороны Москвы

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3



Музей, в котором должен побывать каждый москвич. Здесь детям рассказывают о самой крупной баталии Великой Отечественной – Битве за Москву. Ребята узнают, как москвичи приняли известие о начале войны, как уходили добровольцами на фронт и учились жить в условиях военного времени, как помогали оборонять родной город. Ровесники современных школьников собирали посылки фронтовикам, тушили зажигательные бомбы, вставали к станкам, вместе со взрослыми принимали участие в строительстве линий обороны.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дети с интересом рассматривают аэростат заграждения конструкции К. Д. Годунова, 37-миллиметровую автоматическую зенитную пушку образца 1939 года, а также самую настоящую неразорвавшуюся бомбу весом 250 килограммов, сброшенную с немецкого бомбардировщика и найденную в Большом Харитоньевском переулке. Ребята подолгу стоят перед знаменами гвардейских дивизий, которые прошли с боями от Москвы до Берлина.

Неподалеку от музея – экспозиция военной техники под открытым небом. Мальчишек не оттащить от этих лучших образцов артиллерийских орудий Великой Отечественной войны.

Музей военной формы

Большая Никитская улица, 46/17, строение 1



Замечательный музей, обосновавшийся в старинной городской усадьбе Васильчиковых. Здесь можно получить полную информацию по истории военной формы и амуниции начиная с XVI века до наших времен. Музей оборудован по последнему слову техники – здесь используются мультимедийные технологии, которые у современных школьников вызывают неподдельный интерес.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для начала обойти залы лучше всего с экскурсоводом, как и в любом другом музее. Ребята удивляются, как наши предки смогли одерживать победы в весьма неудобной и непрактичной одежде. В одном из залов мальчишки примеряют форму времен Великой Отечественной войны и берут в руки знаменитого "папашу" – пистолет-пулемет Шпагина.

Дети также с интересом осматривают новейшие образцы военной формы, экипировки и снаряжения Вооруженных сил Российской Федерации. С восторгом разглядывают военную форму будущего, в отношении которой экскурсоводы, правда, выражают надежду, что ее не придется использовать по назначению. Школьникам нравится бродить по лабиринтам величественной усадьбы, а заблудиться им не дадут приветливые сотрудники.

Музей Победы на Поклонной горе

Площадь Победы, 3

Главное место столицы, где хранят память о героических предках, – это, конечно же, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, или Музей Победы. Едва ли найдется подросток в городе, который не побывал в мемориальном комплексе на Поклонной горе. Здесь асы-экскурсоводы проводят даже не экскурсии, а захватывающие и интересные уроки истории. После их рассказов ученики обязательно полюбят предмет, который в школе некоторым кажется скучным.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Особенное впечатление на ребят производит Зал Славы, где на белом мраморе высечены имена более 11 800 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. А в Зале Памяти и Скорби ребята получают первый урок памяти – здесь мы вспоминаем о 26 миллионах 600 тысячах советских людей, которые погибли и пропали без вести в годы войны. С потолка свисают хрусталики-подвески, символизирующие слезы по погибшим.

В музее дети узнают о знаменитых полководцах времен Великой Отечественной войны, осматривают экспонаты фронта и тыла – оружие, технику, фотографии, фронтовые письма, награды. Школьники надолго замирают возле диорам. Словно в реальности дети видят контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года, момент Сталинградской битвы, сцену блокадного Ленинграда, фрагменты Курской битвы и форсирования Днепра, а также штурм Берлина. Рядом с музеем открыта одна из лучших в мире экспозиций военной техники под открытым небом – как советской, так и трофейной. Музей предлагает гостям многочисленные тематические мероприятия для детей – квесты, игры, документальные фильмы.

