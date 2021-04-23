Уникальный салют украсит небо над Москвой в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уникальный салют будет организован во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме.

"В ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Самым ярким эпизодом салюта станет последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации", – рассказал командир отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Михалкина Западного военного округа (ЗВО) полковник Вячеслав Парадников.

Он добавил, что в нескольких точках города разместят 72 салютные установки. Из них в небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий различных видов. Всего их будет около 70 ("Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор").

Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Кроме того, на Поклонной горе Москвы батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произведет холостую стрельбу 30 залпами. Салют, который продлится 10 минут, начнется в 22:00 по московскому времени.

В пресс-службе ЗВО добавили, что каждая салютная установка представляет собой шесть модулей различного калибра. Также установки оснащены специальным программным обеспечением.

"Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", – сказано в сообщении штаба ЗВО.

Ранее сообщалось, что ночные репетиции парада Победы пройдут 29 апреля и 4 мая. Тренировки в Подмосковье будут проходить до 26 апреля. После этого технику перевезут в Москву.

В параде на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать свыше 12,5 тысячи человек. Кроме того, в маневрах будут задействованы более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

