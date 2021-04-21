В Музее Победы стартовал образовательный проект "Подвиг народа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Историко-образовательный квест для школьников "Подвиг народа" стартовал в Музее Победы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Память – это наш долг перед павшими. Мы не должны позволить переиначить историю, чтобы не дать повториться ужасам войны. Новый историко-образовательный квест внесет свою лепту в решение этих задач, ближе познакомит юных москвичей с подвигом народа в Великой Отечественной войне", – заявил глава департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

Отмечается, квест пройдет на экспозиции "Подвиг народа" среди трехмерных масштабных диорам и исторических декораций. Команды участников будут реконструировать эпизоды Великой Отечественной войны, взяв на себя роль защитников Брестской крепости, участников штурма Рейхстага или работников заводских цехов.

"Перед началом квеста участники получат маршрутные карты, методические материалы и тетради для ответов. На площадках ребят встретят сотрудники музея, которые дадут задания, проведут интерактивы и оценят результаты командной работы. На прохождение квеста отводится 60–75 минут. Победители получат награды и памятные сувениры от Музея Победы", – говорится в сообщении.

Проводиться квест будет четыре раза в неделю до конца мая, принять участие в нем смогут около 500 школьников в день. Планируется, что после летних каникул он будет возобновлен до конца учебного года. Для того чтобы принять участие в квесте, представители школ должны зарегистрировать группы на сайте центра "Патриот.Спорт".

Помимо этого, 20 апреля стартовал конкурс "Памяти подвига народного ополчения Москвы в битве за Москву" по созданию экспозиций, выставок и учебных мероприятий, посвященных этому историческому событию. Прием заявок на него продлится до 20 мая, а работы должны быть подготовлены до 1 октября.

"Символично, что мы дали старт конкурсу в год 80-летия героического подвига народного ополчения в битве за Москву. Это важное и нужное дело, поскольку конкурс позволит школьным музеям на более высоком уровне выстроить свою деятельность, привлечь к изучению истории столицы в период Великой Отечественной войны больше ребят, ветеранов и педагогов", – отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее сообщалось, что туристический поезд Москва – Брянск – Москва, чей маршрут пройдет через места боевой славы Великой Отечественной войны, будет запущен 30 апреля и 8 мая с Киевского вокзала. Его расписание составлено таким образом, чтобы ночью туристы находились в пути, а день смогли посвятить осмотру достопримечательностей Брянска, связанных с партизанским движением времен Великой Отечественной войны.