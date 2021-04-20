Несколько улиц в центре столицы перекроют 27 апреля из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько улиц в центре Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД РФ.
"В связи с проведением 27 апреля тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком с 21:00 по Москве и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улицам Тверской (от Моховой до Тверского бульвара), (от Большой Бронной до Большой Садовой), 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до Гашека), на Оружейном переулке (от дома 3 строение 1 до улицы Тверская), Моховой (от Воздвиженки до Тверской), Охотном ряду (от Тверской до Большой Дмитровки), Большой Никитской (от Моховой до Романова переулка)", – говорится в сообщении.
Кроме того, может быть закрыт для движения транспорта Тверской и Страстной бульвары, а также Большой Путинковский переулок. В ГИБДД попросили автомобилистов заранее строить маршруты поездок.
Ранее стало известно, что 23 и 24 апреля из-за подготовки к параду Победы будет ограничено движение транспорта по ЦКАД и трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье.
Так, в период с 22:00 23 апреля до 2:00 24 апреля возможны временные ограничения движения транспорта на участке ЦКАД от пересечения с М3 "Украина" до съезда на трассу М1 "Беларусь", а также на самом Минском шоссе в сторону столицы – от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.
В параде на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут участвовать свыше 12,5 тысячи человек. Кроме того, в маневрах будут задействованы более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
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