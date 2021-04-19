Движение в Подмосковье ограничат из-за подготовки к параду Победы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Движение транспорта по ЦКАД и трассе М1 "Беларусь" в Подмосковье будет ограничено 23–24 апреля из-за подготовки к параду Победы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании "Автодор".
"В период с 22:00 23 апреля до 2:00 24 апреля возможны временные ограничения движения транспорта на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с М3 "Украина" до съезда на трассу М1 "Беларусь", а также на самом Минском шоссе в сторону столицы – от развязки с ЦКАД до границы с Москвой", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что перекрытие дорог связано с передислокацией техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, с полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
Водителям необходимо заранее планировать маршруты и рассчитывать время поездок с учетом имеющихся ограничений, заключили в компании.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночные репетиции парада Победы пройдут 29 апреля и 4 мая. Первая сводная тренировка к параду Победы прошла в подмосковном Алабине в начале апреля.
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