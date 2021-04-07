Около 900 военных музыкантов сыграют в сводном оркестре на параде Победы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сводный оркестр из сорока военных коллективов будет сопровождать парад Победы 9 мая на Красной площади, рассказали в дирекции Военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
В настоящее время на подмосковном полигоне "Алабино" проходят репетиции участников парада и музыкантов.
"Сводный оркестр должен работать как часовой механизм. Наша задача – объединить порядка девятисот музыкантов в единое целое и работать идеально слаженно. Репетиции будут проходить по утвержденному графику – три раза в неделю", – цитирует ТАСС начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ, музыкального руководителя "Спасской башни" генерал-майора Тимофея Маякина.
Уточняется, что в сводном оркестре будут играть постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Ранее сообщалось, что ночные репетиции парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральный прогон пройдет 7 мая.
Первая совместная репетиция парада Победы прошла в Алабине
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