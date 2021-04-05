Ночные репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ночные репетиции парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральный прогон пройдет 7 мая. Об этом рассказал военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

"На Красную площадь мы переместимся 29 апреля – будет первая ночная тренировка, 4 мая – вторая ночная тренировка, 7 мая – генеральная репетиция", – цитирует ТАСС Селезнева.

Он подчеркнул, что механики-водители пешим по-машинному отработают слаженность действий при выезде на Красную площадь. Кроме того, Селезнев отметил, что в настоящее время каких-либо проблем в подготовке мероприятия нет, личный состав готов к параду.

Уточняется, что в дни репетиций в центре Москвы будет перекрыто движение на некоторых улицах.

Ранее на подмосковном полигоне "Алабино" состоялась первая тренировка военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пешую колонну в этом году будут включены 37 парадных расчетов. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

