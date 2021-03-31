На полигоне "Алабино" прошла первая тренировка парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На подмосковном полигоне "Алабино" состоялась первая тренировка военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны состоялась на парадной площадке в подмосковном Алабине. Участникам парада Победы предстоит провести еще 11 тренировок на полигоне", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в пешую колонну в этом году будут включены 37 парадных расчетов. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Кроме того, ежедневно для профилактики проводится дезинфекция парадной площадки, транспортных средств и военной техники.
В военном параде этого года планируют задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.
Ранее сообщалось о прибытии в Алабино военной техники, которая будет участвовать в параде в честь Дня Победы 9 мая. Это более 150 боевых машин, среди которых танки, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и многое другое.
Военная техника, участвующая в параде 9 мая, прибыла в Алабино
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