На полигоне "Алабино" прошла первая тренировка парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На подмосковном полигоне "Алабино" состоялась первая тренировка военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны состоялась на парадной площадке в подмосковном Алабине. Участникам парада Победы предстоит провести еще 11 тренировок на полигоне", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в пешую колонну в этом году будут включены 37 парадных расчетов. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кроме того, ежедневно для профилактики проводится дезинфекция парадной площадки, транспортных средств и военной техники.

В военном параде этого года планируют задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о прибытии в Алабино военной техники, которая будет участвовать в параде в честь Дня Победы 9 мая. Это более 150 боевых машин, среди которых танки, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы и многое другое.