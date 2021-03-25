Говорить об очном участии Путина в "Бессмертном полку" преждевременно – Песков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пока преждевременно говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин 24 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от COVID-19. Второй укол российскому лидеру сделают примерно через три недели. Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии "Бессмертного полка", так как к этому времени у него будет иммунитет.
Представитель Кремля ответил, что из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца трудно, поскольку неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.
Он выразил надежду, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничения в различных городах, в том числе в Москве, и тогда это позволит принимать решение о личном участии.
"Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. Итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.
Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года.
В День Победы с 2012 по 2019 год во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширяется.
В 2020 году акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате. Шествия не было из-за пандемии коронавируса. Парадные расчеты в прошлом году прошли по Красной площади 24 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: