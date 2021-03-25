Говорить об очном участии Путина в "Бессмертном полку" преждевременно – Песков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пока преждевременно говорить об очном участии Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин 24 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от COVID-19. Второй укол российскому лидеру сделают примерно через три недели. Пескова спросили, хочет ли президент принять участие в шествии "Бессмертного полка", так как к этому времени у него будет иммунитет.

Представитель Кремля ответил, что из-за коронавируса загадывать на 1,5 месяца трудно, поскольку неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.

Он выразил надежду, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять дополнительные ограничения в различных городах, в том числе в Москве, и тогда это позволит принимать решение о личном участии.

"Бессмертный полк" в этом году готовится как в очном, так и в онлайн-формате. Итоговое решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае.

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года.

В День Победы с 2012 по 2019 год во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширяется.

В 2020 году акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате. Шествия не было из-за пандемии коронавируса. Парадные расчеты в прошлом году прошли по Красной площади 24 июня.