В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году точно состоится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году парад Победы точно состоится. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет", – рассказал Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не уточнил, пройдет ли праздник 9 Мая.

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" в РФ пройдет 9 мая 2021 года. Перенести акцию предложил народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Движения Василий Лановой.

В 2020 году парадные расчеты прошли по Красной площади 24 июня. Акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.