Региональный оргкомитет "Наша Победа" подвел текущие итоги празднования 75-летия Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Региональный оргкомитет "Наша Победа" подвел промежуточные итоги празднования 75-летия Победы, сообщает пресс-служба МГРО партии "Единая Россия".
Отмечается, что, несмотря на то, что 9 Мая выпало на разгар пандемии коронавируса, оргкомитету празднования удалось не сбиться с темпа и нарастить масштабы работ, передает Агентство "Москва".
Председатель оргкомитета, секретарь московского реготделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал, что в Москве уже реализованы сотни акций, посвященных Году памяти и славы.
"Например, "Звонок ветерану", "Викторина Победы", онлайн-трансляция спектакля "Молодая гвардия". Москвичи размещали праздничные рисунки на окнах домов, вывешивали флаги. Даже акцию "Бессмертный полк" нам удалось вопреки самоизоляции провести успешно в онлайн-формате. Но я хочу отметить, что после 9 Мая мы не закончили работу. Поэтому, коллеги, прошу не расслабляться: впереди еще очень насыщенный план действий", – сказал он. В частности, в планах оргкомитета провести ежегодную акцию "Диктант Победы".
В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уточнил, что "Диктант Победы" пройдет в 56 странах мира.
Он напомнил, что в прошлом году "Диктант Победы" прошел в 21 стране мира. Формат оригинальной просветительской акции предложил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Акция охватила почти 1,4 тысячи площадок и привлекла внимание более 150 тысяч участников. Однако в этом году "Диктант" пройдет с еще большим охватом.
"О планах открыть свои площадки заявили 56 стран, а всего будет более 7,5 тысячи площадок и более полумиллиона участников", – сказал Евгений Герасимов. Парламентарий сообщил, что 3 сентября в Москве "Диктант" проведут на 162 площадках, отметив, что в 2019 году было только пять. Ответить на 25 вопросов теста смогут жители всех районов столицы.
Согласно постановлению Минпросвещения РФ, результаты "Диктанта" будут учитывать при поступлении абитуриентов в вузы – это даст дополнительный балл.
Уже с сегодняшнего дня на сайте диктантпобеды.рф можно зарегистрироваться для участия в акции и выбрать наиболее удобную площадку. "Диктант Победы" пройдет 3 сентября с 12:00.
Ранее стало известно, что ветеранам Великой Отечественной войны выдали 7 тысяч мобильных телефонов. В телефонной книге аппарата ветеран найдет полезные номера профильных ведомств, волонтеров, а также номера экстренного оповещения. Связь будет бесплатная.
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