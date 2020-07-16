Ветеранам Великой Отечественной войны выдали 7 тысяч мобильных телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семи тысячам ветеранов Великой Отечественной войны выдали мобильные телефоны с подключенным безлимитным тарифом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"На данную минуту более 7 тысяч телефонных аппаратов распространили наши волонтеры в регионах. Мы были вынуждены приостановить этот проект в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас, в зависимости от ситуации в каждом регионе, начинается раздача", – приводит Агентство "Москва" слова Хинштейна.

По словам депутата, в телефонной книге телефона ветеран найдет полезные номера профильных ведомств, волонтеров, а также номера экстренного оповещения. Связь будет бесплатная. Всего мобильными телефонами обеспечат порядка 50 тысяч ветеранов по всей стране.

Ранее более миллиона ветеранов получили выплаты по 75 тысяч рублей. На это было выделено более 71 миллиарда рублей государственного бюджета.