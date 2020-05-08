Более миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Более миллиона ветеранов Великой Отечественной войны уже получили выплаты, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
По его словам, предусмотренные в бюджете средства должны дойти до более чем 1 миллиона 150 тысяч ветеранов. На это выделено более 71 миллиарда рублей, уточнил Силуанов.
"И сегодня уже более миллиона ветеранов Великой Отечественной войны получили эти выплаты... Мы сделаем все необходимое, чтобы все ветераны получили своевременно необходимые средства", – цитирует его Агентство "Москва".
Ветеранам положено по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей выделят бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Президент поручил произвести выплаты до майских праздников.
В дополнение к федеральной выплате ветераны ВОВ получат единовременную материальную помощь от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 352 миллионов рублей на обеспечение ветеранов ВОВ жильем. На средства резервного фонда правительства жилье должен получить 221 гражданин.
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