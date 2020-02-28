Ветераны смогут бесплатно пользоваться бизнес-классом аэроэкспрессов до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса аэроэкспрессов с 1 марта до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"В рамках празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года ветераны и инвалиды ВОВ и сопровождающие их лица смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в вагонах бизнес-класса "Аэроэкспресс" на всех направлениях", – говорится в сообщении.
Как уточняется, бесплатным проездом могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С собой можно взять одного сопровождающего.
Чтобы оформить бесплатный проезд, нужно обратиться в кассы аэроэкспресса и предъявить документы. Если нет сопровождающего, можно воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник".
Ранее Владимир Путин поручил произвести выплаты ветеранам ВОВ в апреле – мае 2020 года. Под категорию выплат попадают граждане РФ, постоянно проживающие в России, Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках.
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Указ вступает в силу со дня его подписания.
В декабре Путин поручил региональным главам максимально чутко реагировать на просьбы, исходящие от ветеранов. Формальный подход к мероприятиям, приуроченным к Году памяти и славы, необходимо исключить, считает президент.
Летом прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в России. Целью станет сохранение исторической памяти и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.
Российский лидер выразил надежду на то, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране будет организована серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Он подчеркнул, что рассчитывает на работу волонтеров.
По 75 тысяч рублей выплатят каждому ветерану к 75-летию Победы
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