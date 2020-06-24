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Общество

15:00

Путин поблагодарил организаторов парада Победы

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу организаторов при подготовке парада Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души
Владимир Путин
Президент РФ

Путин выразил уверенность в том, что духовное единение, сплоченность и почитание праздника Победы находит отклик у всех братских народов и созвучны мнению ветеранов Великой Отечественной войны.

Также президент России поблагодарил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы – это главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев
Владимир Путин
Президент РФ

На приеме в честь иностранных лидеров, приехавших в Москву, президент России поднял тост за ветеранов Великой Отечественной войны и заверил, что память о погибших не будет забыта.

По словам Путина, крайне важно, что с каждым годом памятная дата приобретает новые традиции – в частности, президент отметил, что акция "Бессмертный полк" стала настолько масштабной, что проводится в 115 государствах.

Парад Победы состоялся в Москве в среду, 24 июня. В торжественном шестии приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев и представителей силовых ведомств. Кроме того, на Красную площадь вывели 234 единицы техники, причем возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

Завершилось торжество пролетом авиатехники. Всего в небо взмыли 75 самолетов и вертолетов, причем в конце мероприятия группа штурмовиков изобразила в небе российский флаг.

В Москве завершился парад Победы

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