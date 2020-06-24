Путин поблагодарил организаторов парада Победы

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу организаторов при подготовке парада Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин выразил уверенность в том, что духовное единение, сплоченность и почитание праздника Победы находит отклик у всех братских народов и созвучны мнению ветеранов Великой Отечественной войны.
Также президент России поблагодарил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы – это главы Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.
На приеме в честь иностранных лидеров, приехавших в Москву, президент России поднял тост за ветеранов Великой Отечественной войны и заверил, что память о погибших не будет забыта.
По словам Путина, крайне важно, что с каждым годом памятная дата приобретает новые традиции – в частности, президент отметил, что акция "Бессмертный полк" стала настолько масштабной, что проводится в 115 государствах.
Парад Победы состоялся в Москве в среду, 24 июня. В торжественном шестии приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев и представителей силовых ведомств. Кроме того, на Красную площадь вывели 234 единицы техники, причем возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
Завершилось торжество пролетом авиатехники. Всего в небо взмыли 75 самолетов и вертолетов, причем в конце мероприятия группа штурмовиков изобразила в небе российский флаг.
В Москве завершился парад Победы
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