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Москва 24

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Общество

11:16

В Москве завершился парад Победы

общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

После доклада командующего парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, министр обороны России Сергей Шойгу совершил объезд парадных расчетов.

В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы. Она завершилась вылетом группы из шести штурмовиков Су-25, которые нарисовали в небе над Красной площадью российский триколор.

С 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.

Празднование Дня Победы завершится салютом

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