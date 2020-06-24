Началась авиационная часть парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве началась авиационная часть парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Открыли воздушную часть парада на Красной площади вертолеты армейской авиации, в частности, десантно-транспортный вертолет Ми-26 с государственным российским флагом в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, а также три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28.

Также в небо поднялись суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78.

Кроме того, в воздушном параде принимают участие две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 и две группы из четырех истребителей пятого поколения Су-57 и четырех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

С 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.