Началась авиационная часть парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве началась авиационная часть парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Открыли воздушную часть парада на Красной площади вертолеты армейской авиации, в частности, десантно-транспортный вертолет Ми-26 с государственным российским флагом в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, а также три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28.
Также в небо поднялись суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78.
Кроме того, в воздушном параде принимают участие две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 и две группы из четырех истребителей пятого поколения Су-57 и четырех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал".
Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.
С 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.
В нынешнем году на парад Победы в Москву приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.
Подробности закулисья парада Победы – в трансляции телеканала Москва 24.
Празднование Дня Победы завершится салютом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: