Облачная погода без осадков ожидается в Москве в день парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стал известен прогноз погоды на день парада Победы в Москве. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, 24 июня столичный регион окажется на периферии антициклона. При облачной погоде осадков не ожидается.

"Температура воздуха в Москве 25..27, по области 23..28 градусов", – уточняется на сайте.

При этом будет дуть северный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня установится на отметке в 752 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 50%", – отметили специалисты.

Отмечается также, что содержание кислорода в воздухе днем составит нормальные значения. Данная погода будет комфортной для граждан, уверены синоптики.

Ранее жителям столицы пообещали "бодрящую погоду" на время парада Победы. По данным специалистов, в среду и четверг температура будет близка к многолетним значениям.