Синоптики рассказали о погоде в России в июле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Теплый июль ожидается почти на всей европейской территории страны, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья) температура окажется выше нормы на один градус. Если в центре европейской территории преобладающая дневная температура сейчас +22–28 градусов, в Поволжье +24–29 градусов, то надо будет прибавить к этому по градусу, сообщает "Российская газета".
На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов.
На юге Урала преобладающая температура июля – 23–28 градусов, на юге Сибири – 22–27 градусов, на юге Дальнего Востока – 22–28 градусов.
В Москве ночью будет от 12 до 17 градусов, днем – от 23 до 28 градусов. Осадков выпадает 94 миллиметра. Хотя июль – самый дождливый месяц в году, но пока в столице их прогнозируют меньше нормы.
Мало садков будет на востоке Центрального округа, на территории Поволжья – от Кировской до Астраханской области. Много ожидается в Мурманской области и Ненецком округе, в остальных районах в пределах нормы.
На азиатской территории прохладный июль предполагается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В пределах нормы и чуть ниже нормы по температуре второй месяц лета может быть в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.
Как спастись от рекордной жары
Теплее обычного месяц может оказаться в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, на большей части Якутии, кроме северных районов, а также в Магаданской области и на Камчатке. Выше температурной нормы столбики термометров поднимутся на севере Красноярского края, считают синоптики.
Частые дожди не исключены в Иркутской области, в Забайкалье, на юго-западе и в центре Якутии. Мало дождей ожидается в Магаданской области, на Чукотке, на юге Камчатского края. Этот прогноз является предварительным, в конце месяца его скорректируют, обращают внимание в Гидрометцентре.
В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупреждал, что дневная температура в европейской части России снизится на десять градусов. Настоящие холодные аномалии, по его словам, ждут Урал и некоторые регионы Сибири – там столбики термометров окажутся ниже нормы на шесть градусов: днем – около 20 градусов, а ночью – 8–9 градусов.
В центре европейской части страны дневная температура упадет до 18–20 градусов, а по ночам похолодает до плюс 10. Это является нормой для середины июля, уточнил Вильфанд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: