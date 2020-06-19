Синоптики рассказали о погоде в России в июле

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Теплый июль ожидается почти на всей европейской территории страны, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья) температура окажется выше нормы на один градус. Если в центре европейской территории преобладающая дневная температура сейчас +22–28 градусов, в Поволжье +24–29 градусов, то надо будет прибавить к этому по градусу, сообщает "Российская газета".

На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, столбики термометров поднимутся до 28–33 градусов.

На юге Урала преобладающая температура июля – 23–28 градусов, на юге Сибири – 22–27 градусов, на юге Дальнего Востока – 22–28 градусов.

В Москве ночью будет от 12 до 17 градусов, днем – от 23 до 28 градусов. Осадков выпадает 94 миллиметра. Хотя июль – самый дождливый месяц в году, но пока в столице их прогнозируют меньше нормы.

Мало садков будет на востоке Центрального округа, на территории Поволжья – от Кировской до Астраханской области. Много ожидается в Мурманской области и Ненецком округе, в остальных районах в пределах нормы.

На азиатской территории прохладный июль предполагается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В пределах нормы и чуть ниже нормы по температуре второй месяц лета может быть в центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края.

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Теплее обычного месяц может оказаться в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, на большей части Якутии, кроме северных районов, а также в Магаданской области и на Камчатке. Выше температурной нормы столбики термометров поднимутся на севере Красноярского края, считают синоптики.

Частые дожди не исключены в Иркутской области, в Забайкалье, на юго-западе и в центре Якутии. Мало дождей ожидается в Магаданской области, на Чукотке, на юге Камчатского края. Этот прогноз является предварительным, в конце месяца его скорректируют, обращают внимание в Гидрометцентре.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупреждал, что дневная температура в европейской части России снизится на десять градусов. Настоящие холодные аномалии, по его словам, ждут Урал и некоторые регионы Сибири – там столбики термометров окажутся ниже нормы на шесть градусов: днем – около 20 градусов, а ночью – 8–9 градусов.

В центре европейской части страны дневная температура упадет до 18–20 градусов, а по ночам похолодает до плюс 10. Это является нормой для середины июля, уточнил Вильфанд.