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Москва 24

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Общество

05:25

Синоптики предупредили о холодных аномалиях в России

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что дневная температура в европейской части России снизится на десять градусов.

Однако настоящие холодные аномалии, по его словам, ждут Урал и некоторые регионы Сибири. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов: днем около 20 градусов, а ночью – 8-9 градусов.

В то же время в центре европейской части России дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс 10, что является нормой для середины июля.

Вильфанд отметил, что причиной перемены погоды является антициклон. В период летнего солнцестояния обычно он смещается на восток, однако сейчас двигается на запад, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура в столице 17 июня достигла 31,4 градуса. Данный показатель на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда 1892 года.

Температура в столице побила 128-летний рекорд

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