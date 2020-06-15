Москвичей предупредили о субтропической жаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура в Москве на этой неделе поднимется выше 30 градусов, прохлада вернется в город только в выходные, сообщает центр погоды "Фобос".
Субтропическая жара ожидается во всем центре страны. Во второй половине недели прогнозируются грозы.
В столице большую часть недели будет жарко. Сегодня и во вторник – переменная облачность, без осадков. Днем 15 июня – 24–26 градусов тепла, 16 июня – до плюс 27–29.
В среду и четверг – 29–31 градус и 27–29 соответственно. Атмосфера над регионом станет неустойчивой, и во второй половине каждого из этих дней местами возможно образование мощных кучевых облаков. Они повлекут за собой локальные ливни и грозы, в отдельных районах не исключен град.
В выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, станет прохладнее. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26.
В воскресенье дожди и грозы прекратятся, но усилившийся ветер принесет к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Столбики термометров опустятся до плюс 20–22.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал горожан о жаре. По его словам, температура на Европейской территории будет выше нормы на четыре–пять градусов.
Метеоролог добавил, что холодная погода из центра страны будет перемещаться постепенно на юго-восток. Там показатели окажутся ниже нормы на два–три градуса. Понижение температуры прогнозируется в Новосибирской, Омской и Томской областях.
Рекордная жара прогнозируется в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: