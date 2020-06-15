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Москва 24

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Общество

12:16

Москвичей предупредили о субтропической жаре

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве на этой неделе поднимется выше 30 градусов, прохлада вернется в город только в выходные, сообщает центр погоды "Фобос".

Субтропическая жара ожидается во всем центре страны. Во второй половине недели прогнозируются грозы.

В столице большую часть недели будет жарко. Сегодня и во вторник – переменная облачность, без осадков. Днем 15 июня – 24–26 градусов тепла, 16 июня – до плюс 27–29.

В среду и четверг – 29–31 градус и 27–29 соответственно. Атмосфера над регионом станет неустойчивой, и во второй половине каждого из этих дней местами возможно образование мощных кучевых облаков. Они повлекут за собой локальные ливни и грозы, в отдельных районах не исключен град.

В выходные на погоду столичного региона начнет влиять активный циклон с северо-запада, станет прохладнее. Пройдут кратковременные грозовые дожди, облака и осадки будут ограничивать дневной прогрев: в субботу – плюс 24–26.

В воскресенье дожди и грозы прекратятся, но усилившийся ветер принесет к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Столбики термометров опустятся до плюс 20–22.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал горожан о жаре. По его словам, температура на Европейской территории будет выше нормы на четыре–пять градусов.

Метеоролог добавил, что холодная погода из центра страны будет перемещаться постепенно на юго-восток. Там показатели окажутся ниже нормы на два–три градуса. Понижение температуры прогнозируется в Новосибирской, Омской и Томской областях.

Рекордная жара прогнозируется в столице

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