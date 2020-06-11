Четверг в Москве стал самым жарким днем в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 11 июня, стал самым жарким днем в Москве с начала года. Термометры на метеостанции ВДНХ в 15:00 достигли отметки 30 градусов, передает портал "Метеоновости".

"Этот день оказался самым жарким в текущем году", – говорится в сообщении.

Уточняется, что последний раз воздух в столице прогревался до таких значений 22 июня прошлого года.

Ранее замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев отмечал, что в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение.

В связи с этим столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра.