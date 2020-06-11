Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков – до 25 миллиметров, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Также, по его словам, приняты дополнительные меры, чтобы не допустить подтоплений. Он пояснил, что городские службы получили указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения.

Бирюков отметил, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

"В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", – добавил глава комплекса городского хозяйства.

Замдиректора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев рассказал, что в пятницу в столичный регион придет арктическое вторжение. По его словам, в четверг столбики термометров могут дойти до +32 градусов, при этом прогнозируются дожди, местами локальные ливни с грозами и сильный ветер.

А в пятницу из-за арктического вторжения погода существенно поменяется. Температура воздуха в городе понизится до +24 градусов, сохранится порывистый ветер, пройдут дожди.

Тем временем в столице и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы. Потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе и Подмосковье до 21:00 12 июня. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.