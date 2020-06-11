Желтый уровень опасности продлен в Москве из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и области из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили, что потенциально опасная погода прогнозируется в столичном регионе и Подмосковье до 21:00 12 июня.

Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозовых дождях с градом и порывистом ветре. Ожидается, что погода ухудшится в 12:00. Синоптики отмечают, что в отдельных районах ожидается сильный дождь с крупным градом, возможен и сильный ветер. Его порывы могут доходить до 23 метров в секунду.

Специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать аварию.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Температура воздуха в столице 11 июня может подняться выше 30 градусов, повторив рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3. Как подчеркнули синоптики, характер метеоусловий в четверг изменится не сильно и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода.

Существенное понижение температуры ожидается в столичном регионе уже в предстоящие выходные. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что погода начнет портиться уже с пятницы с приходом холодного атмосферного фронта. В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов.

