МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом и порывистом ветре, сообщает ТАСС.
Ожидается, что погода ухудшится в 12:00 и продержится до 22:00. Дождь в отдельных районах будет очень сильным, а град – крупным. Ветер усилится до 23 метров в секунду.
Специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать аварию.
Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Температура воздуха в столице 11 июня может подняться выше 30 градусов, повторив рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3. Как подчеркнули синоптики, характер метеоусловий в четверг изменится не сильно и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода.
В Гидрометцентре рассказали о начале раннего бархатного сезона в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.
Накануне в некоторых районах Москвы начался ливень. Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в предстоящие выходные в городе ожидается существенное понижение температуры. При этом погода начнет портиться уже с пятницы с приходом холодного атмосферного фронта.
По ее словам, во второй половине дня температура начнет стремительно опускаться, также ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов.
Из-за проливного дождя дороги в Москве затопило за считанные минуты
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