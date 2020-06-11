МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом и порывистом ветре, сообщает ТАСС.

Ожидается, что погода ухудшится в 12:00 и продержится до 22:00. Дождь в отдельных районах будет очень сильным, а град – крупным. Ветер усилится до 23 метров в секунду.

Специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать аварию.

Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Температура воздуха в столице 11 июня может подняться выше 30 градусов, повторив рекорд 1998 года, когда воздух прогрелся до +31,3. Как подчеркнули синоптики, характер метеоусловий в четверг изменится не сильно и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода.

В Гидрометцентре рассказали о начале раннего бархатного сезона в столичном регионе. Сообщалось, что на фоне повышения температуры воды воздух станет прохладнее.

Накануне в некоторых районах Москвы начался ливень. Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в предстоящие выходные в городе ожидается существенное понижение температуры. При этом погода начнет портиться уже с пятницы с приходом холодного атмосферного фронта.

По ее словам, во второй половине дня температура начнет стремительно опускаться, также ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов.

