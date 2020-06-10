Москвичей предупредили о крупном граде и грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ближайшие часы в городе ожидаются сильный дождь, грозы, крупный град и порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа и до конца суток в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Москвичей просят по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Если такой возможности нет, то следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам советуют не укрываться от непогоды под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее в некоторых районах Москвы начался ливень. Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что в предстоящие выходные в городе ожидается существенное понижение температуры. При этом погода начнет портиться уже с пятницы с приходом холодного атмосферного фронта.
По ее словам, во второй половине дня температура начнет стремительно опускаться, также ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В субботу в городе при солнечной погоде будет не выше +20 градусов.
Москвичи показали кадры непогоды
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