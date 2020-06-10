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Общество

16:02

Гроза повредила часы Новгородского кремля

общество погода происшествия

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сбой в работе часов произошел на новгородской Часозвоне XVII века, входящей в архитектурный ансамбль Новгородского кремля. Причиной могла стать гроза, ранее повредившая электронное управление циферблатов, заявили ТАСС представители Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

"Вероятно, был скачок электричества из-за грозы. Произошел сбой в механизме часов. Это циферблат с электронным управлением", – сказали представители музея-заповедника.

Уточняется, что из четырех циферблатов два продолжили движение, но неправильно. Часозвоня возводилась для установки часов в XVII веке. Она является памятником архитектуры, объектом культурного наследия. Сейчас специалисты приступили к восстановлению механизма, поврежденного грозой.

Ранее сообщалось, что гроза накрыла Москву. Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.

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