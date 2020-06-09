Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению во время жаркой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, касающиеся поведения во время жаркой погоды. Предписания опубликованы на официальном сайте ведомства.

В частности, россиянам посоветовали свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Кроме того, если необходимо выйти из дома, то ведомство рекомендует надеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Помимо этого, Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении головного убора, а также использовании зонтика и солнцезащитных очков.

Что касается водных процедур на открытом воздухе, то в ведомстве порекомендовали купаться в специально организованных для этого местах. При этом необходимо соблюдать правила организации купания.

При нахождении в помещении гражданам необходимо открыть окна и форточки, а также воспользоваться вентиляторами. Роспотребнадзор также порекомендовал ежедневно принимать прохладный душ. При необходимости похода в магазин отдавать предпочтение стоит тем местам, где установлен оптимальный температурный режим.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по режиму питания в жаркую погоду. В частности, в ведомстве посоветовали отказаться от жирной пищи, а также есть меньше мяса и других копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. Употребление пищи лучше производить в менее жаркие часы, а именно утром и вечером.

В Роспотребнадзоре напомнили, что человеку необходимо пить до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с тем большое количество воды не стоит употреблять людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

В жаркую погоду, согласно рекомендациям, лучше пить минеральную воду, морс, чай, молочные напитки с низким содержанием жира. В ведомстве также посоветовали употреблять отвары из сухофруктов и витамизированные напитки. В жаркую погоду необходимо исключить из рациона газированные, энергетические и алкогольные напитки, а также жидкости с повышенным содержанием сахара.

Ранее специалист городского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал гражданам менять маску каждые 20-30 минут в жаркую погоду. Он отметил, что повышенная температура вызывает потение, за чем следует повышение влажности маски, что в свою очередь быстро выводит из строя защитный слой.