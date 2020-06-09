Синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стало известно о приходе 40-градусной жары в некоторые российские регионы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Так, жара придет в Архангельскую область. Температура воздуха в регионе вскоре поднимется на 9–11 градусов выше нормы и составит до 32 градусов тепла.
Аномальное тепло ожидается также в Вологодской и Ленинградской областях. Потеплеет и в Республике Коми. Температура в этих регионах поднимется до 30 градусов. При этом в Новгородской и Псковской областях ожидается от 26 до 32 градусов.
Синоптики уточняют, что в Центральном федеральном округе также прогнозируется жаркая погода. Среднесуточные значения температуры превысят норму на 7–8 градусов.
Кроме того, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на юге Тюменской области температура увеличится до 29–34 градусов.
На юге европейской части РФ температурные значения превысят 40 градусов. В Волгоградской области воздух прогреется до 35 градусов, в Астраханской области – до 42. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае температура поднимется до 35 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал частые волны тепла в России летом. Он подчеркнул, что предсказать приход аномально теплой погоды невозможно.
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