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Москва 24

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Общество

03:05

Аномальное тепло ожидается в Москве в ближайшие дни

общество погода город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температурный фон выше нормы установится на большей части территории европейской части России в субботу, 6 июня.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на северо-западе и северо-востоке страны сдвиг будет достигать 10 градусов.

По словам Вильфанда, такая погода сохранится минимум до 10 июня. Он добавил, что в Москве температурные аномалии в ближайшие дни превысят 6 градусов.

В пятницу, 5 июня в столице ожидается 19-21 градус тепла, в субботу – 22-24, в воскресенье – 25-27, в понедельник и вторник – 23-28 градусов тепла, в среду – 26-31.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ранее предупредил об экстремальной жаре в июле.

Так, в умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до 30 градусов, а на южных рубежах страны выше 35 градусов.

Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

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