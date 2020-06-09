Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резкое похолодание ждет центр Европейской России в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В Европейской России изменение циркуляции атмосферного воздуха наступит 12 июня, а вплоть до четверга – жара. В пятницу центр антициклона установится на востоке Скандинавии, и при такой ситуации в центр Европейской России будут перемещаться воздушные массы сначала с востока, а потом с северо-востока", – сообщил синоптик.

Он рассказал, что в пятницу температура воздуха в городе опустится на четыре-пять градусов, а в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. Вильфанд подчеркнул, что в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается, передает ИА "НСН".

Ранее Вильфанд спрогнозировал частые волны тепла в России летом. Он подчеркнул, что предсказать приход аномально теплой погоды невозможно.

По его словам, у подобного явления достаточно высокая повторяемость, однако спрогнозировать его можно только с небольшой заблаговременностью. Он подчеркнул, что метеорологическая наука постоянно развивается, уточнив, что некоторые прогнозы ранее невозможно было предсказать.

Тем временем в городе уже несколько дней подряд столбики термометров показывают выше +25 градусов. Во вторник воздух в столице может прогреться до +28 градусов. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары.

