Столичные дороги в жару поливают каждые 3 часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы города чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха на фоне жаркой погоды. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает "Интерфакс".

"В цикличном режиме, каждые три часа коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – объяснил Бирюков. По его словам, длительное воздействие солнечных лучей сильнее подвергает асфальт деформации. Кроме того, на состоянии асфальта сказывается транспортная нагрузка.

"Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", – обращает внимание заммэра Москвы.

Когда столбики термометров показывают более 25 градусов, кроме стандартного полива, осуществляется аэрация воздуха. Отмечается, что основная мойка дорожного покрытия в летний период проходит в ночное время.

В случае если появится необходимость, службы города могут быть задействованы днем для устранения загрязнений, которые появляются на проезжей части.

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице



