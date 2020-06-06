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Москва 24

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Город

17:04

Еще одну масштабную дезинфекцию провели в Москве

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице провели 11-ю масштабную дезинфекцию общественных пространств, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В течение четырех часов была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – отметил он.

Заммэра добавил, что в очистительных работах участвовали порядка 70 тысяч специалистов. Они продезинфицировали более 300 миллионов квадратных метров общественных пространств. По словам Бирюкова, в работах были задействованы более 4,5 тысяч поливомоечных машин и около 10 тысяч ручных распылителей.

"Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных", – подчеркнул он.

Бирюков обратил внимание, что наиболее тщательной обработке подверглись места большого скопления людей. В частности, особое внимание уделялось дезинфекции ТПУ, остановок общественного транспорта, площадок перед входом в метро, а также территорий медицинских учреждений.

Помимо этого, тщательно продезинфицированы были общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Бирюков отметил, что все сотрудники, привлеченные к масштабной дезинфекции, во время работ соблюдали правила санитарной безопасности. Они использовали очки, респираторы, резиновую обувь и перчатки. Кроме того, на них была специальная защитная одежда.

Ранее Бирюков рассказал, что ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Москве будет продлена на месяц. Общая площадь обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.

В столице проходит масштабная дезинфекция

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