Еще одну масштабную дезинфекцию провели в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице провели 11-ю масштабную дезинфекцию общественных пространств, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В течение четырех часов была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", – отметил он.
Заммэра добавил, что в очистительных работах участвовали порядка 70 тысяч специалистов. Они продезинфицировали более 300 миллионов квадратных метров общественных пространств. По словам Бирюкова, в работах были задействованы более 4,5 тысяч поливомоечных машин и около 10 тысяч ручных распылителей.
"Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных", – подчеркнул он.
Бирюков обратил внимание, что наиболее тщательной обработке подверглись места большого скопления людей. В частности, особое внимание уделялось дезинфекции ТПУ, остановок общественного транспорта, площадок перед входом в метро, а также территорий медицинских учреждений.
Помимо этого, тщательно продезинфицированы были общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
Бирюков отметил, что все сотрудники, привлеченные к масштабной дезинфекции, во время работ соблюдали правила санитарной безопасности. Они использовали очки, респираторы, резиновую обувь и перчатки. Кроме того, на них была специальная защитная одежда.
Ранее Бирюков рассказал, что ежедневная дезинфекция подъездов многоквартирных домов в Москве будет продлена на месяц. Общая площадь обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров.
В столице проходит масштабная дезинфекция
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