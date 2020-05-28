Десятая масштабная дезинфекция прошла в Москве

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В Москве проведена десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта. Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время", – рассказал Бирюков.

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По его словам, главная цель дезинфекции в городе – предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Специалисты обработали дезинфицирующими средствами все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

В общей сложности обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В проведении дезинфекции задействовали свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи поливомоечной техники и 10 тысяч ручных распылителей.

Заммэра напомнил, что также в городе ежедневно дезинфицируют все подъезды жилых домов, подземные и надземные переходы, а также контейнерные площадки по сбору мусора.

Ранее Бирюков сообщил, что проведение ежедневной дезинфекции подъездов в Москве строго контролируется. Он отметил важность этих работ, поскольку, по мнению специалистов, коронавирус может долго задерживаться на поверхности.

