Свыше 250 вагонов "Ласточек" МЦК проходит ежедневную дезинфекцию

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Более 250 вагонов "Ласточек" Московского центрального кольца (МЦК) каждый день дезинфицируют, сообщает пресс-служба МЖД.
"На Московском центральном кольце ежедневно в период ночного и дневного отстоя проводится дезинфекционная обработка электропоездов "Ласточка". В общей сложности специалисты обрабатывают 255 вагонов", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, вагоны дезинфицируют специальным антибактериальным средством "Альфадез", которое безопасно для человека.
В сообщении говорится, что специалисты наносят средство при помощи генератора холодного тумана, который распыляется по всей площади вагона. Обработка одного вагона в среднем занимает около восьми минут.
Кроме того, при дневном отстое дополнительно обрабатываются поручни, подлокотники, откидные столики, стеллажи для багажа. На период пандемии COVID-19 кнопки открытия дверей в поездах "Ласточка" отключены, двери открываются машинистом.
Всем сотрудникам МЦК перед началом рабочего дня измеряют температуру, выдают перчатки, маски и дезинфицирующее средство для рук.
Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее сообщил, что на всех станциях Московского центрального кольца установили санитайзеры. Он отметил, что всего на 31 станции МЦК был оборудован 141 санитайзер. Ликсутов сообщил, что их в настоящее время устанавливают на всех элементах системы столичного железнодорожного транспорта.
Ранее стало известно, что в столичном метро установили 1136 санитайзеров на 192 станциях метро. В дальнейшем планировалось оборудовать ими 120 станций пригородной железной дороги.
Московские дворы дезинфицируют во время пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: