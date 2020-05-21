Свыше 250 вагонов "Ласточек" МЦК проходит ежедневную дезинфекцию

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 250 вагонов "Ласточек" Московского центрального кольца (МЦК) каждый день дезинфицируют, сообщает пресс-служба МЖД.

"На Московском центральном кольце ежедневно в период ночного и дневного отстоя проводится дезинфекционная обработка электропоездов "Ласточка". В общей сложности специалисты обрабатывают 255 вагонов", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вагоны дезинфицируют специальным антибактериальным средством "Альфадез", которое безопасно для человека.

В сообщении говорится, что специалисты наносят средство при помощи генератора холодного тумана, который распыляется по всей площади вагона. Обработка одного вагона в среднем занимает около восьми минут.

Кроме того, при дневном отстое дополнительно обрабатываются поручни, подлокотники, откидные столики, стеллажи для багажа. На период пандемии COVID-19 кнопки открытия дверей в поездах "Ласточка" отключены, двери открываются машинистом.

Всем сотрудникам МЦК перед началом рабочего дня измеряют температуру, выдают перчатки, маски и дезинфицирующее средство для рук.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее сообщил, что на всех станциях Московского центрального кольца установили санитайзеры. Он отметил, что всего на 31 станции МЦК был оборудован 141 санитайзер. Ликсутов сообщил, что их в настоящее время устанавливают на всех элементах системы столичного железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что в столичном метро установили 1136 санитайзеров на 192 станциях метро. В дальнейшем планировалось оборудовать ими 120 станций пригородной железной дороги.