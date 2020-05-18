Санитайзеры установили на всех станциях МЦК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на всех станциях Московского центрального кольца установили санитайзеры, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что всего на 31 станции МЦК был оборудован 141 санитайзер. Ликсутов сообщил, что их в настоящее время устанавливают на всех элементах системы столичного железнодорожного транспорта.

"Мы устанавливаем их везде, где это необходимо – в метрополитене, на МЦД и пригородном железнодорожном транспорте", – сказал Ликсутов.

Он отметил, что всего в столице установлено уже около 2000 санитайзеров. Ликсутов подчеркнул, что московский общественный транспорт является одним из самых обеспеченных дезинфицирующими средствами в мире.

"Московский транспорт – один из самых обеспеченных санитайзерами в мире. Очень просим всех пассажиров дезинфицировать руки, даже несмотря на использование перчаток в общественном транспорте", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столичном метро установили 1136 санитайзеров на 192 станциях метро. В дальнейшем планировалось оборудовать ими 120 станций пригородной железной дороги.