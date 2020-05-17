Специалисты МЧС обработали около 500 лечебных и образовательных учреждений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 500 лечебных и образовательных учреждений продезинфицировано за минувшие сутки в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Сотрудники МЧС за весь период тщательно обработали свыше 1,6 тысячи лечебных учреждений общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, 864 образовательных учреждений и почти пять тысяч объектов соцобслуживания.

Накануне в Москве состоялась восьмая масштабная дезинфекция городских пространств. Такая мера борьбы с распространением коронавируса считается наиболее эффективной.

Во время дезинфекции специальным раствором обрабатывают все улицы, площади и дворы. Этим занимаются 70 тысяч коммунальщиков. Там, где техника не справляется, поверхность обрабатывают вручную. Работники комплекса городского хозяйства обработали более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

Особое внимание во время мероприятия по обеззараживанию городских территорий было уделено дезинфекции лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в столичного метрополитена и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

