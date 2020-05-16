Восьмая масштабная дезинфекция прошла в Москве

13:17
В Москве прошла восьмая масштабная дезинфекция
В Москве состоялась восьмая масштабная дезинфекция городских пространств. Такая мера борьбы с распространением коронавируса считается наиболее эффективной, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Во время дезинфекции специальным раствором обрабатывают все улицы, площади и дворы. Этим занимаются 70 тысяч коммунальщиков. Там, где техника не справляется, поверхность обрабатывают вручную.
Отмечается, что работники комплекса городского хозяйства обработали более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
Особое внимание во время мероприятия по обеззараживанию городских территорий было уделено дезинфекции лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в столичного метрополитена и зданий входных групп станций подземки, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.
Ранее в Дептрансе объяснили порядок дезинфекции вагонов столичного метро. Там рассказали, что сидения в поездах московской подземки каждый день обрабатывают с помощью обеззараживающих средств. Кроме того, в департаменте указали на двукратное увеличение частоты дезинфекции по сравнению с уровнем, установленным до пандемии.
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