В Москве прошла масштабная дезинфекция

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в столице провели седьмую с конца марта масштабную дезинфекцию городских дорог и общественных пространств.

Он подчеркнул, что работы осуществили с целью противодействия распространению коронавируса. Бирюков сообщил, что дезинфекцию провели сотрудники Комплекса городского хозяйства на территории свыше 300 миллионов квадратных метров.

"В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей", – отметил Бирюков.

Он добавил, что дезинфекцию городских территорий проводили на протяжении четырех часов. Бирюков подчеркнул, что особенно тщательно специалисты очищали территории медицинских учреждений, площадки перед входом в метро, остановки общественного транспорта, общественные туалеты и территории МФЦ. Кроме того, особое внимание уделили станциям водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод.

Бирюков отметил, что средства, которыми проводили дезинфекцию, абсолютно безопасны и рекомендованы Роспотребнадзором.

"Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания", – сообщил Бирюков.

Он напомнил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в столичных подъездах проводится ежедневная дезинфекция.

Ранее стало известно, что власти Москвы продлили очистительные работы в столичных жилых домах еще на месяц. Бирюков отметил, что ежедневно специалисты обрабатывают тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки и другие пространства.