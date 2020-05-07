Ежедневную дезинфекцию подъездов в столице продлили на месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц. Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, – предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые кабины, лестничные площадки и другие пространства.

Ранее сообщалось, что в Москве усилен контроль за работами по дезинфекции подъездов. Общая площадь обрабатываемого пространства составляет свыше 30 миллионов квадратных метров.

Бирюков отмечал, что обеззараживание подъездов проводится ежедневно во всех многоквартирных домах столицы. При этом в тех местах, где повышен риск распространения коронавируса, обработку проводят 3 раза в день.

По его словам, в ежедневной дезинфекции столицы принимают участие около 60 тысяч специалистов жилищно-коммунального хозяйства. 1 мая состоялась шестая по счету дезинфекционная обработка всех дорог и общественных пространств в Москве.

В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров. В ходе обеззараживания пространств были обработаны покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов.