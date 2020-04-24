Около 60 тыс специалистов участвует в дезинфекции столицы ежедневно – Бирюков

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Около 60 тысяч специалистов жилищно-коммунального хозяйства принимает участие в дезинфекции Москвы каждый день, чтобы предотвратить распространение COVID-19, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



По его словам, промывку улично-дорожной сети проводят независимо от погодных условий.

"Примерно 4,5 тысячи единиц различной поливомоечной и обрабатывающей техники задействовано. В работе участвует более 70 тысяч специалистов ЖКХ. Говоря о ежедневной обработке, то примерно 60 тысяч человек жилищно-коммунального хозяйства обрабатывает подъезды, лифтовые кабины для того, чтобы не допустить распространения инфекции", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, в пятницу состоится пятая по счету дезинфекционная обработка асфальтных, плиточных и бетонных покрытий.

"Во время дезинфекционной обработки особое внимание будет уделено подъездам и объектам медицины, местам пребывания населения, ведущих к станциям метро, и других важных объектов", – отметил заммэра.

По его словам, город обрабатывают средствами, рекомендованными службами санэпиднадзора. Растворы, как отметил Бирюков, безопасны для людей.

"Они безвредны для здоровья, первые 20–30 секунд желательно не ходить по обработанной поверхности, но потом это никакого вреда не нанесет", – подчеркнул он.

На прошлой неделе в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичная промышленность старается работать на опережение, чтобы обеспечить дезинфекцию города. Он отметил, что предприятия продолжают наращивать объемы производства. Мэр столицы подчеркнул, что если в начале пандемии средств дезинфекции не хватало, то сейчас в Москве их производят с запасом.

