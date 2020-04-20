Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Ярославского и Павелецкого вокзалов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Сотрудники центра "Лидер" МЧС России провели дезинфекцию Павелецкого и Ярославского вокзалов в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Всего специалисты обработали более 33 тысяч квадратных метров внутренних помещений. Кроме того, сотрудники МЧС осуществили дезинфекцию 50 тысяч квадратных метров прилегающей к вокзалам территории.
"Выполнены работы по санитарной обработке основных зданий вокзальных комплексов, перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил", – подчеркнули в пресс-службе.
В МЧС добавили, что всего за апрель сотрудники ведомства обработали около 2 тысяч километров дорог, 6 тысяч зданий, 240 образовательных и 160 лечебных учреждений. Кроме того, специалисты провели очистку более тысячи объектов социального обслуживания, почти 6,5 тысячи зданий ведомства и свыше 7 тысяч единиц техники.
Ранее специалисты МЧС рассказали о наиболее эффективных видах индивидуальных средств защиты. В частности, они отметили, что наиболее подходящими в условиях пандемии коронавируса будут респираторы и полумаски, у которых отсутствует клапан выдоха.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что ношение масок на улице нецелесообразно и что во время пребывания вне помещения лучше дышать свежим воздухом.
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